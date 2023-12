La sentenza senza firma del presidente va annullata

La sentenza senza firma deve essere annullata, anche se ai soli fini di una corretta redazione del documento, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione. Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione, con la pronuncia n. 47935/2023.



La vicenda

A ricorrere al Palazzaccio sono due condannati in appello all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli articoli t. 61 n. 5, 110, 628, terzo comma, n. 1 c.p. e 61 n. 2 c.p., 4 I. 110/1975.

Con distinti ricorsi, i due ricorrenti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi