La società di legali che cura pratiche assicurative tramite patti di quota lite risponde della truffa di Paola Rossi

Sequestrabili e confiscabili a titolo di profitto del reato le somme incassate per le spese e gli onorari corrisposti dalle assicurazioni

Confiscabili gli introiti della società utilizzata dagli associati per la conclusione di contratti contenenti patti di quota lite al fine di incamerare a danno degli assistiti le maggiori somme erogate dalle compagnie di assicurazione a titolo di risarcimento, in realtà integralmente dovute ai loro clienti. Il reato d'imputazione commesso a vantaggio dell'ente era quella di associazione finalizzata alla commissione di plurime truffe.

Per la sentenza n. 30272/2023 della Cassazione penale proprio nella fase cautelare non è possibile pretendere di quantificare il profitto del reato scindendo le somme illecitamente sottratte agli aventi diritto da quelle relative allo svolgimento di attività effettivamente prestate per la cura delle pratiche di risarcimento, ma con finalità ab origine truffaldine.

Infatti, il ricorso - proposto nell'interesse dell'ente che aveva subito la confisca del denaro nella sua disponibilità - lamentava che fossero state attinte anche somme liquidate dalle compagnie assicurative alla società a titolo di "spese e onorari". In tal modo la difesa contestava che la cautela fosse illegittima per aver travalicato il perimetro del sequestro finalizzato alla confisca del profitto, avendolo esteso a spese e onorari percepiti e quindi a denaro lecitamente presente nelle casse dell'ente. La difesa riteneva in effetti che l'attività concretamente svolta per le pratiche dei clienti e regolarmente retribuita non avesse nulla a che fare con la successiva violazione del diritto del danneggiato a ottenere il giusto risarcimento. Violazione perpetrata attraverso l'adozione di patti di quota lite. Cioè secondo la difesa solo il denaro relativo alla successiva attività di incameramento delle maggiori cifre rispetto al patto concluso con il cliente sarebbe penalmente rilevante come profitto del reato.

La Cassazione risponde che soprattutto nella fase cautelare a fronte dell'imputazione degli associati per il reato di truffa non si può escludere che il raggiro che ha conseguenze istantanee, quale l'induzione alla conclusione del contratto per la cura delle pratiche di risarcimento, sia ascrivibile al profitto del reato.

Nessuna separazione è asseribile, infine, tra le condotte degli associati e la responsabilità amministrativa dell'ente tra l'altro priva di qualsiasi forma e controllo organizzativi. Lo schermo societario in realtà era parte degli strumenti - se non quello principale - con cui veniva perpetrata la truffa ai danni degli assicurati indotti dalle condotte di raggiro dei professionisti che la costituivano a ritenere di aver diritto a indennizzi assicurativi ben inferiori a quanto realmente fosse il loro diritto. Tale strumentalità dell'ente rende impossibile separare i compensi inizialmente pattuiti tra leciti e illeciti, quasi a voler sottrarre alla cautela quelli commisurati alla parte di risarcimento effettivamente ottenuto dai danneggiati.

In conclusione, la Cassazione respinge il tentativo di far passare la condotta come reato in contratto che comporterebbe di ritenere lecita e non truffaldina la conclusione iniziale del negozio giuridico dalle successive condotte penalmente rilevanti.