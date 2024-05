Spinosi Marketing Strategies presenta l’evento dal titolo

“LA SOSTENIBILITÀ COME NUOVA LEVA COMPETITIVA PER LE AZIENDE - Le opportunità strategiche delle politiche ESG”.

L’evento avrà luogo, il prossimo 31 maggio, presso la Sala Polivalente Gran Guizza a Popoli Terme (PE), in Via Bruno Buozzi n. 1.

Durante l’evento si parlerà di ESG (environmental, social, and governance) come la nuova leva competitiva grazie alla sostenibilità, con particolare riferimento alle opportunità strategiche delle politiche ESG. Si approfondiranno quinti le nuove regole in materia di rendicontazione della sostenibilità in azienda. Si tratteranno poi i temi del Brand design per la sostenibilità e dei criteri ESG nella transizione energetica dell’industria europea. Si farà quindi un focus sulla sostenibilità ambientale per il rafforzamento dei territori e delle filiere.

Per partecipare al convegno sulla Sostenibilità, ti invitiamo a compilare il form di iscrizione in tutti i suoi campi.

Per richiedere informazioni, inviare una mail a info@spinosimarketing.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

