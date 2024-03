Latham & Watkins Assiste nella Dismissione Completa da parte di Hellenic Financial Stability Fund della sua quota in Piraeus Bank

Giorgio Ignazzi, Ryan Benedict

Un team internazionale ha assistito il sindacato di banche sottoscrittrici in una delle più grandi operazioni di privatizzazione sul mercato dei capitali europei dal 2005.

Latham & Watkins ha assistito le banche sottoscrittrici nella dismissione completa da parte di Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) della sua quota in Piraeus Financial Holdings S.A. attraverso un’offerta pubblica ed istituzionale, che ha generato proventi lordi per circa €1.35 miliardi.

La transazione è tra le più grandi operazioni di privatizzazione sui mercati finanziari europei dal 2005, il più grande collocamento secondario in Grecia dal 2005 e la prima dismissione completa da parte dell’HFSF delle sue quote detenute nelle banche sistemiche greche.

Il team internazionale di Latham è stato guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis, con il counsel Giorgio Ignazzi e gli associate Frederick Gardner e Kristen Vredeveld. Il partner Jocelyn Noll ha seguito i profili tax dell’operazione.

Milbank LLP ha assistito Piraeus Bank e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha assistito l’ Hellenic Financial Stability Fund.