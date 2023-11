Latham & Watkins, KPMG Studio Associato, e Gattai nell’emissione obbligazionaria del gruppo Design Holding da €425 Milioni

Gaetano Carrello, Jeff Lawlis, Paolo Bernasconi









Latham & Watkins ha assisti to il gruppo Design Holding, The Carlyle Group e Investindustrial nell’emissione obbligazionaria senior secured da €425 milioni e nell’aumento della linea di finanziamento revolving con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti e Loran Radovicka per i profili capital markets di diritto americano. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e gli associate Erika Brini Raimondi, Pasquale Spiezio, Eleonora Toffoli, Caterina Varali, e Giovanni Molteni; per i profili finance di diritto inglese con il partner Charles Armstrong e gli associate Tian Sun, Yuecheng (Liam) Feng e Charlotte Ma; per i profili corporate di diritto italiano con il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei, Leonardo Simeoni e Leonardo Fossatelli; e per i profili regolamentari di diritto italiano con il partner Cesare Milani e gli associate Irene Terenghi e Giulio Catalani.



KPMG Studio Associato ha assistito Design Holding per i profili fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Stefano Cervo e Stefano Lenoci.



Gattai, Minoli, Partners ha assistito gli initial purchasers con un team guidato dal socio Gaetano Carrello e composto dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Davide Stracquadanio e, con riferimento ai profili fiscali, dal socio Cristiano Garbarini e dalla senior associate Valentina Buzzi.