Lawlis, Messi e Carrello

TeamSystem, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS basate su cloud e supportate da AI per favorire la trasformazione digitale per piccole e medie imprese e professionisti in Italia, Spagna, Turchia, Francia e Israele, ha concluso con successo l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso fisso per un importo pari a €700 milioni con scadenza nel 2032.

La società ha, inoltre, aumentato da €350 milioni a €409.5 milioni la linea di credito revolving esistente...