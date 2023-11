Lavorare meglio, questione di logistica - Costruiamo le basi per il futuro del paese









“Lavorare meglio, questione di logistica - Costruiamo le basi per il futuro del Paese” , che si terrà presso il Belvedere Jannacci, grattacielo Pirelli, il 23 novembre 2023, dalle 10:00 alle 13:00.



Assologistica ha dedicato il 2023 al tema del lavoro, esplorando diverse aree come la formazione, il welfare, i diritti, l’integrazione, la flessibilità, gli strumenti innovativi di apprendistato e la sostenibilità sociale della logistica.



Con il progetto Cruscotto , negli ultimi due anni Assologistica ha prodotto uno studio che fa luce sulle innovazioni che caratterizzeranno il mondo del lavoro nella logistica, realizzato in collaborazione con ADAPT (l’associazione fondata da Marco Biagi), con i contributi del prof. Zucchetti dell’Università Bocconi e del prof. Colombo dell’Università Cattolica, oltre a Federlavoro e AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale).



Nel corso dell’intervento previsto del Ministro Adolfo Urso verrà annunciata l’istituzione di un tavolo permanente di confronto presso il Ministero dell’Industria e del Made in Italy tra Confindustria e Assologistica, volto a sviluppare politiche di filiera allargata tra la produzione e la supply chain, e la collaborazione tra il Comitato Olimpico Milano - Cortina 2026 e Assologistica. Seguirà l’intervento dell’Assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.



L’evento si concluderà con la 19a edizione del premio “Logistico dell’anno” , a riconoscimento delle eccellenze nel mondo della logistica del nostro Paese e con la consegna dei premi alla carriera a Giovanni Leonida, Dino Menichetti, Alessandro Zanin, Gianfranco De Angelis e ai volontari del Banco Alimentare.

Sarà possibile seguire in diretta l’evento cliccando qui

Per informazioni, scrivere a: sonia@soniamilan.it



Media Partner Il Sole 24 ORE

