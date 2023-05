Lavoro, per il danno non patrimoniale è necessario fornire la prova dell'usura psico-fisica di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso concreto non erano stati concessi riposi che avevano finito per generare un danno psico-fisico al lavoratore









«Il danno non patrimoniale (derivato dalla mancata fruizione per gli anni dal 2006 al 2011 dei riposi giornalieri e settimanali) non è in re ipsa bensì, ricorrendo al mezzo di prova presuntivo, si ritiene provata l'esistenza di un danno da usura psico-fisica sulla base della maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo (ndr. con il lavoro, quindi, che diventa maggiormente usurante senza il godimento dei riposi), ricavata dalla valutazione della cadenza delle tratte...