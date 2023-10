NLC Health ha chiuso una complessa operazione di investimento in Startric

NLC Health, il più grande venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie al mondo, ha chiuso una complessa operazione di investimento in Startric, medtech tech start-up che opera nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in ambito cardiovascolare, con particolare riguardo allo sviluppo di un dispositivo medico transcatetere per la riparazione della valvola tricuspide. L’operazione comprende un primo investimento (comprensivo sia di equity che capitale di debito convertibile) di NLC nella società e fissa le basi per potenziali ulteriori round di investimento nei prossimi mesi.



Cappelli RCCD ha assistito Startric con il focus team CRCCD Venture, composto dal senior associate Alessandro Antoniozzi (nella foto a sinistra) e dall’associate Marco Renzi.



NLC è stato assistito da Romina Protto (nella foto a destra), senior associate dello studio legale Mannaerts Moreschini & Associati.