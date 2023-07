LCA investe nel gaming & esport

Nicoletta Serao e Francesco de Rugeriis rafforzano il dipartimento IP, Tech & Media









Il mondo dell'interactive entertainment, del gaming e degli esport è un grande mercato capace di muovere enormi investimenti, che richiede tutele efficaci e un'assistenza sempre al passo con le nuove tecnologie e normative.

Un settore che LCA Studio Legale segue ormai da diversi anni, e che ora rafforza con l'ingresso di Nicoletta Serao e il ritorno di Francesco de Rugeriis nel dipartimento IP, Media, Tech & Data - coordinato da Gianluca De Cristofaro e Giulio Vecchi - per creare un focus team insieme a Miriam Loro Piana, già attiva nel settore.

Nicoletta Serao è specializzata in proprietà intellettuale (LL.M. in Intellectual Property – WIPO), information technology, protezione dei dati personali, diritto dei consumatori, regolamentazione in materia di audiovisivi, esport, videogiochi e gioco d'azzardo. Si occupa prevalentemente di fornire consulenza consulenza legale e di business per i clienti che operano nell'industria dell'interactive entertainment, dei videogiochi, degli esport e del gioco regolato. Li assiste nella redazione, revisione e negoziazione della contrattualistica commerciale B2B e B2C e nell'attività di compliance regolamentare.

Francesco de Rugeriis è specializzato in diritto della proprietà intellettuale e industriale. Si occupa prevalentemente di industrie creative – con un focus sull'entertainment sia interattivo e digitale (videogiochi ed esport) sia tradizionale (giochi, musica, audiovisivo) – nonché di nuove tecnologie, diritto della pubblicità e privacy.

"L'ingresso di Nicoletta e il ritorno di Francesco nel dipartimento IP, Media Tech & Data rafforza e diversifica ulteriormente le competenze di LCA nei media interattivi e innovativi – da sempre di suo grande interesse – accrescendo la nostra conoscenza del settore gaming & esport, che non solo è da tempo in forte e stabile espansione, ma che sta interessando sempre di più anche clienti di altre industry" commenta Gianluca De Cristofaro.