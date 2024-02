LCA Studio Legale per il debutto in Borsa di Palingeo

Benedetto Lonato, Edoardo Berni

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni, Giuditta Rege, Martina Lacalamita e Nicole Meyerhoff, ha assistito Palingeo S.p.A., società leader nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e di consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fronti di scavo (opere speciali), nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant della società su Euronext Growth Milan.

Il collocamento a servizio dell’operazione di quotazione è stato esclusivamente rivolto a (i) primari investitori istituzionali/qualificati italiani ed esteri, per complessive massime n. 1.620.300 azioni ordinarie di nuova emissione (comprensive anche delle azioni a servizio dell’opzione greenshoe), e (ii) al pubblico indistinto (investitori retail) con modalità tali, per qualità e/o quantità, che consentano alla Società di rientrare nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 5,00 per azione, con raccolta complessiva di circa Euro 8,1 milioni, includendo anche le azioni ordinarie provenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe da parte del Global Coordinator.

Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. è stato emesso in data 14 febbraio 2024, mentre l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 16 febbraio 2023.

LDP, con il suo team legal, tax e corporate finance, unitamente al team di LCA Studio Legale, ha inoltre assistito gli azionisti di riferimento dell’emittente nella riorganizzazione societaria del gruppo, propedeutica ai fini della quotazione, in virtù della quale le partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale sociale dell’emittente sono state conferite, in parte, in una holding di nuova costituzione.

Nel processo di quotazione Palingeo è stata assistita inoltre da Integrae SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Sole Bookrunner e Specialist, da LDP Corporate Finance in qualità di financial advisor, da WPartners S.r.l. in qualità di società di revisione, da PMI Revisioni S.r.l. in qualità di tax advisor e dal Rag. Buson Enrico in qualità di consulente in materia payroll.