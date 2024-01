LCA Studio Legale nell’OPA su azioni proprie di FOS

Benedetto Lonato, Edoardo Berni

LCA Studio Legale, con un team di Equity Capital Markets composto da Benedetto Lonato (in foto a sinistra) e da Edoardo Berni (in foto a destra), ha assistito in relazione a tutti gli aspetti societari e per i profili capital markets FOS S.p.A., PMI di consulenza e ricerca tecnologica, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, nell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie c.d. sotto soglia promossa in data 25 gennaio 2024.L’offerta pubblica di acquisto ha ad oggetto massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società, pari al 7,31% del capitale sociale. Il corrispettivo dell’offerta incorpora un premio del 16,96% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 24 gennaio 2024 (Euro 3,42), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell’offerta.

L’offerta è volta a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento, infatti, ad esito della stessa, la Società si doterebbe di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di possibili operazioni straordinarie, di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna la disposizione di azioni proprie.

FOS è altresì assistita nel contesto dell’offerta da Integrae SIM S.p.A. che agirà in qualità sia di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che di Intermediario Incaricato della Raccolta.