Le nuove frontiere del Diritto della Crisi tra strumenti e percorsi non giudiziali ed eterotutela giudiziale

Il webinar gratuito si terrà il 20 settembre 2023 dalle ore 15 alle 18 - Previa registrazione sarà possibile accedere alla DIRETTA ONLINE









Il Sole 24 ORE e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli presentano il webinar dal titolo



"LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO DELLA CRISI TRA STRUMENTI E PERCORSI NON GIUDIZIALI ED ETEROTUTELA GIUDIZIALE".



Durante l'evento si discuterà del sistema degli strumenti di regolazione della crisi tra diritto civile e diritto della crisi, strumenti giudiziali di regolazione e composizione della crisi inclusi. Si affronterà quindi il tema del percorso della composizione negoziata e i suoi naturali epiloghi. Si farà infine un focus sui sistemi di prevenzione, con particolare riferimento agli assetti e al sistema delle segnalazioni.



Per partecipare ai due webinar, accreditato per la formazione gratuita degli Avvocati dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli per n. 3 c.f.p., è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . I link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell'iscrizione.



CONSULTA IL PROGRAMMA