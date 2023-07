Le somme elargite dalla madre in vita alla figlia convivente non entrano nell'eredità di Mirko Martini









Le somme elargite nel tempo dalla madre in vita nei confronti della figlia convivente non possono essere considerate delle vere e proprie donazioni, infatti, le stesse devono essere valorizzate come dei conferimenti vicendevoli, con la conseguenza che l’elemento della convivenza escluda la configurabilità della donazione. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 4 luglio 2023, n. 18814.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la figura della donazione...