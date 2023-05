Imposte sui redditi, le somme agli eredi rilevano per cassa di Andrea Vasapolli

Link utili Cassazione, sentenza 8743/2023 Sezione 3

Hanno rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, le somme attribuite o i beni assegnati ai soci di società di persone o ai loro eredi, nei casi (per i soci) di recesso, esclusione e riduzione del capitale e (per gli eredi) di liquidazione della quota a fronte della morte del socio









In base all’articolo 20-bis del Tuir hanno rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, le somme attribuite o i beni assegnati ai soci di società di persone o ai loro eredi, nei casi (per i soci) di recesso, esclusione e riduzione del capitale e (per gli eredi) di liquidazione della quota a fronte della morte del socio. Per la determinazione di tale reddito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 7 del Tuir, il quale, nell'ambito dei redditi di capitale e per analoghe fattispecie...