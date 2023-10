Legance, Annunziata&Conso e Alma Led nel round di investimento di Aindo guidato da United Ventures e con Vertis quale co-investitore

Andrea Tortora, Diego Valenti e Roberto Nigro









Aindo, società attiva nel settore della ricerca e l’elaborazione di algoritmi nel campo dell’intelligenza artificiale tramite la propria piattaforma proprietaria per lo sviluppo di dataset sintetici, ha completato un round di investimento Series A da 6 milioni di euro con United Ventures, in qualità di lead investor, per conto del fondo United Ventures III e Vertis, in qualità di co-investitore, per conto del fondo Vertis Venture 3 Technology Transfer.



Legance ha assistito United Ventures negli aspetti legali dell’operazione con un team composto, per i profili corporate, da Giacomo Gitti, Andrea Tortora della Corte, Diego Valenti e Irene Manta, per gli aspetti labour da Daniele Della Casa e Francesco Venturi, nonché, per i profili golden power, da Valerio Mosca e Margherita Carere.



Alma LED con un team guidato dal partner Roberto Nigro ha assistito Vertis per tutti gli aspetti legali dell’operazione.



Filippo Annunziata e Paolo Roberto Amendola, Annunziata&Conso, e Michela Polimeni (Of Counsel) hanno assistito Aindo per tutti gli aspetti legali dell’operazione.