Antonio Matino, Giovanni Nervo, Caterina Guitti, Luca Simoni

Alba Leasing S.p.A. ha perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione avente a oggetto un portafoglio di crediti in bonis derivanti da contratti di leasing finanziario, per un importo dovuto aggregato pari a circa Euro 1,018 miliardi. L’operazione è stata strutturata da Banca Akros (gruppo Banco BPM), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di joint arrangers, ed è stata realizzata ai sensi della...