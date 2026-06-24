Andrea Giannelli, Antonio Siciliano, Laura Le Masurier, Linda Taylor

Legance e Linklaters hanno assistito, rispettivamente, Hera e i Joint Lead Managers, nell’emissione, da parte della multi-utility bolognese, del primo European Green Bond (EuGB) del valore di 500 milioni di euro, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Note Programme (Emtn) e quotato sul MOT.

L’emissione ha durata di 6 anni e andrà a finanziare o rifinanziare i progetti indicati nello European Green Bond Factsheet della multiutility, integralmente allineati alla Tassonomia europea.

Il bond si distingue inoltre per la quotazione sul segmento MOT di Borsa Italiana, dove rappresenta la prima obbligazione green di Hera ammessa alle negoziazioni su tale mercato. A testimonianza della rilevanza dell’operazione per il mercato italiano dei capitali sostenibili, in data 8 giugno 2026 si è tenuta la tradizionale cerimonia del “Ring the Bell”.

Legance ha agito con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli, dal partner Antonio Siciliano, dalla managing associate Alice Giuliano e dal senior associate Cosimo Spagnolo.

Linklaters ha supportato i Joint Lead Managers con un team compost dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Leonardo Agostini