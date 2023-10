Legance nell’investimento in DAZE Technology

Giacomo Gitti, Paolo Guaragnella









Legance ha assistito the European Innovation Council Fund in relazione all’investimento in Daze Technology, startup innovativa specializzata nei sistemi di ricarica elettrica nel settore automotive, indoor e outdoor.



L’operazione è stata seguita da un team composto da Giacomo Gitti, Paolo Guaragnella e Francesca Parisini.