Legance con Vianini nell’aumento di capitale

Stefano Bandini e Diego Valenti

Legance ha assistito Vianini S.p.A., società attiva nel settore immobiliare e quotata sul mercato Euronext Milan, nell’aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 60 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 0,797 per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Vianini rivenienti dall’aumento di capitale.

Legance ha curato tutti gli aspetti di diritto societario e di diritto dei mercati di capitali con un team composto da Alberto Giampieri, Stefano Bandini, Diego Valenti, Donatella Ruggiero, Emilio De Niro ed Emanuele Calì.