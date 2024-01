LegisLAB apre alla Finanza Agevolata

Francesco Corbello, Daniele Iorio

LegisLAB annuncia l’apertura di un nuovo settore di specializzazione dello Studio, con l’ingresso di un team esperto di Finanza Agevolata. Il team sarà coordinato dall’of counsel Francesco Corbello, e dagli associates Francesco Rosso e Luca Capasso.

Il team di Finanza Agevolata si pone l’obiettivo di costruire un percorso per consentire l’accesso delle imprese alle agevolazioni maggiormente adatte per la loro crescita, espansione e consolidamento sul mercato. La Finanza Agevolata, ovvero l’utilizzo degli strumenti di politica economica che sono a disposizione del sistema imprenditoriale, è una opportunità che le imprese possono e devono contemplare al meglio nell’ottica di una efficace pianificazione progettuale del business. A tal fine il team sarà affiancato anche da primari advisors finanziari.

Francesco Corbello è un dottore commercialista altamente specializzato nel campo della finanza agevolata e internazionalizzazione delle imprese. Nello specifico, vanta una consolidata esperienza nella creazione di opportunità finanziarie vantaggiose per le imprese che aspirano a espandersi in Italia e all’estero.

La sua competenza abbraccia la progettazione e l’implementazione di strategie finanziarie mirate a favorire la crescita sostenibile delle aziende, attraverso l’accesso a incentivi fiscali, finanziamenti agevolati e soluzioni personalizzate. Corbello ha guidato progetti di internazionalizzazione, identificando opportunità di finanziamento agevolato e implementando strategie di mitigazione dei rischi, e collabora con numerose imprese di varie dimensioni per facilitarne l’accesso a risorse finanziarie agevolate.

La practice rientrerà nell’area del Diritto Societario, diretta dall’Equity Partner Daniele Iorio, il quale commenta: “I tanti strumenti di agevolazione ad oggi attivi costituiscono un’occasione unica per la crescita di tantissime realtà imprenditoriali. Lo Studio si pone l’obiettivo di affiancare le imprese in tutte le fasi necessarie all’accesso di tali strumenti e, soprattutto, accompagnarle nell’implementazione del proprio progetto imprenditoriale”.

“L’ingresso di un nuovo gruppo di professionisti specializzati in un ambito caratterizzato da una forte regolamentazione di settore, si sposa a pieno con la mission dello Studio di continuare a prestare consulenza legale di alto livello in settori regolamentati”, queste le prime parole del Managing Partner Alberto Porzio, il quale aggiunge inoltre che “il 2024 vedrà anche ulteriori importanti novità, in linea con il trend di costante crescita di LegisLAB”.