Alberto Porzio, Walter Marini, Alessandro Dal Molin e Daniele Iorio

LegisLAB festeggia nel 2026 il proprio decennale, un traguardo che racconta il percorso di uno studio nato con l’obiettivo di superare i modelli tradizionali della consulenza legale, costruendo una realtà dinamica, multidisciplinare e fortemente orientata al business.

Fondato nel 2016 e con sede principale a Milano, LegisLAB si è affermato negli anni come una realtà capace di coniugare competenze legali altamente specialistiche, accompagnando imprese, fondi di investimento, investitori, private clients ed enti pubblici nelle principali sfide legate alla crescita, all’innovazione e allo sviluppo dei mercati regolamentati in cui esse operano. Fin dalla sua nascita, lo Studio ha sviluppato un modello nuovo di consulenza professionale, in cui la profondità tecnica nelle singole materie si combina con una presenza diretta e continuativa nelle industry in cui i propri Clienti operano, sia in ambito giudiziale – compresi gli arbitrati – sia in ambito stragiudiziale.

Nel corso di questi dieci anni, LegisLAB ha consolidato il proprio posizionamento in numerose aree di attività, tra cui la practice di sports law, il diritto societario, M&A e operazioni straordinarie, real estate, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, private equity, joint venture e contrattualistica commerciale.

Accanto all’attività professionale, LegisLAB ha sviluppato negli anni anche LegisLAB Academy, progetto dedicato alla formazione e alla divulgazione, nato con l’obiettivo di creare occasioni di confronto tra professionisti, imprese, e istituzioni sui temi legati all’evoluzione del diritto, dei mercati e dell’innovazione. Attraverso eventi, workshop, Master e momenti di approfondimento, l’Academy rappresenta oggi uno spazio di dialogo e contaminazione tra competenze diverse.

“Questi primi dieci anni rappresentano per noi non solo un importante traguardo, ma soprattutto la conferma della visione con cui LegisLAB è nato. LegisLAB può essere un partner strategico per i propri Clienti solo se conosce davvero le industry in cui opera, non come osservatore esterno, ma dall’interno, con la stessa profondità di chi quei mercati li vive ogni giorno. Abbiamo costruito questa presenza con pazienza, operazione dopo operazione, relazione dopo relazione”, commenta Alberto Porzio, Managing Partner dello Studio. “Abbiamo sempre creduto in un modello basato su innovazione e approccio dinamico alla professione, mantenendo sempre centrale il valore delle relazioni professionali.”

Per festeggiare il decennale, LegisLAB ha organizzato a Milano una serata-evento dedicata a clienti, professionisti, partner e amici dello Studio: un’occasione di incontro e networking accompagnata da musica.

LegisLAB guarda ora ai prossimi anni con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita, consolidando ulteriormente il posizionamento nei settori a maggiore evoluzione e continuando a investire in innovazione, crescita professionale e valorizzazione dei talenti.