MediaWorld, proseguendo nel suo programma di espansione della propria rete, ha aperto un nuovo punto vendita a Bergamo, all’interno di “ChorusLife”, il nuovo smart district che unisce shopping, ristorazione, servizi e intrattenimento a pochi minuti dal centro città.
Il nuovo store, con una metratura di 300 mq, offre tra l’altro:
- accesso all’intero catalogo online direttamente in negozio
- lo smart bar per acquisti preconfigurati, personalizzazioni, riparazioni smartphone e assistenza professionale
- i servizi PickUp anche in 30 minuti e Pick&Pay, per un’esperienza d’acquisto ancora più veloce e flessibile
- il pagamento in reparto per concludere la transazione direttamente con il consulente tramite dispositivi mobili
MediaWorld, l’experience champion dell’elettronica, fa parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn e si caratterizza per una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e online, grazie all’e-commerce, nonché marketplace www.mediaworld.it.
Anche per questa nuova apertura il Dipartimento Real Estate di MediaWorld è stato affiancato per tutti gli aspetti legali da LegisLAB, con un team composto dal Partner avv. Walter Marini e dal Senior Associate avv. Marco Giuffrida (in foto).