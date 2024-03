LegisLAB con Soccerment nella partnership con Lorenzo Colombo

LegisLAB, con un team guidato dal founding partner Alberto Porzio (in foto sulla sinistra) e dal senior associate Gianluca Medina (in foto sulla destra) ha assistito Soccerment, società specializzata nella football data intelligence e nello sports tech, nella partnership sinergica con l’attaccante dell’AC Monza Lorenzo Colombo in qualità di “XSEED Key Next Gen Player”.

