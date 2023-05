Legittima l'acquisizione di messaggi già decriptati e acquisiti dal giudice di altro Stato membro dell'Ue di Paola Rossi

L'ordine europeo di indagine viene eseguito in base al principio della reciproca fiducia su cui si fonda la cooperazione penale

La Cassazione penale coglie l'occasione per valutare la legittimità dell'acquisizione di dati informatici rappresentativi di comunicazioni decripatate e già in possesso di autorità giudiziaria di altro Stato membro, che ha proceduto al loro repriento e a renderle intellegibili al pari di un documento. I giudici di legittimità affermano che la spendibilità in un procedimento penale in Italia del dato acquisito dal giudice straniero europeo è fondata sul rispetto delle regole procedurali del Paese Ue di acquisizione e che si presumono rispettate dall'autorità giudiziaria straniera richiesta di procedere alla trasmissione. Infatti, il vaglio di legittimità dell'atto di indagine richiesto è sostanzialmente incentrato sulla verifica del rispetto dei diritti fondamentali proclamati dalla Carta Ue e dei principi costituzionali nazionali. Il giudice che emette l'ordine europeo di indagine penale finalizzato ad acquisire il dato informatico "estero" deve dunque limitarsi a verificare che l'atto di indagine sia stato acquisito nel rispetto dei principi costituzionali del proprio Stato membro.

Quindi la Cassazione penale - con la sentenza n. 16347/2023 - ha precisato che non sono invocabili le norme italiane di procedura penale quando sia richiesta l'acquisizione di comunicazioni che siano state decriptate in altro Stato membro e già in posssso dell'autorità giudiziaria di quel Paese.

Nel caso concreto i giudici italiani impegnati in un'indagine su un gruppo criminale dedito a grossi traffici di droga aveva richiesto di acquisire dati cosiddetti "freddi" (cioè gia concretizzati e documentati) e non di implementare un'intercettazione del flusso di comunicazioni tra le persone sospettate di appartenere alla medesima associazione criminale.

La Cassazione rigetta, perciò la lamentela difensiva per non aver potuto verificare le modalità di decriptazione della messaggistica scambiata attraverso i server di Sky ECC tra i sospettati di appartenere al sodalizio.

Ugualmente la Cassazione respinge l'argomento difensivo secondo cui la difesa lamentava il mancato rispetto della legge penale italiana in quanto non era stato richiesto il consenso del titolare dei dati, cioè la società che ha messo a disposizione degli utenti aderenti il sistema criptato di comunicazione.

Ma come fa notare la Cassazione in un caso come quello affrontato non veniva chiesto l'avvio di un intercettazione o l'acquisizione di dati ancora in possesso del titolare degli stessi. Si trattava infatti di comunicazioni già decriptate e già acquisite dal giudice francese all'interno di un altro procedimento penale. Quindi dati statici su cui non è necessario chiedere il consenso del titolare come previsto dall'articolo 234 bis del codice penale italiano vista la loro acquisizione già effettuata dal giudice francese.

Spiega la Cassazione che la cooperazione giudiziaria in ambito Ue si fonda sulla reciproca fiducia dell'avvenuto rispetto delle regole procedurali interne allo stato di esecuzione dell'ordine europeo di indagine penale. E che tali regole si presumono, infine, rispettose dei diritti fondamentali posti alla base delle fondamenta dell'Unione europea.