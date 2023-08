Licenziamento illegittimo se il datore presume senza prove che il badge sia stato passato da terzi di Giampaolo Piagnerelli

Il dipendente aveva comunicato la rottura dell'auto e di arrivare in ritardo. Di qui la presunzione che a timbrare non fosse stato il prestatore ma un terzo

Il datore non può licenziare il dipendente solo perché ha comunicato di avere avuto un problema con l'auto e abbia poi timbrato con soli 5 minuti di ritardo rispetto all' inizio del turno. L'imprenditore, cioè, in questo caso (in mancanze di prove) non può presumere che il badge sia stato timbrato da terzi e quindi legittimare l'esonero. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 23503/23.

I fatti e il giudizio della Corte d'appello

La Corte d'appello ha richiamato il contenuto testuale della...