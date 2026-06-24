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Linklaters ha assistito, in qualità di drafting counsel, UniCredit S.p.A. in relazione all’emissione di due serie di obbligazioni bancarie garantite (premium) per un ammontare totale pari a €2,5 miliardi.

I covered bonds sono stati emessi nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite di UniCredit S.p.A.

Le obbligazioni sono quotate sul Luxembourg Stock Exchange.

Linklaters ha agito con un team composto dal counsel Lorenzo Dal Canto e dall’associate Leonardo Agostini.

Chiomenti ha assistito UniCredit Bank GmbH e gli altri dealers con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, affiancati dalla managing associate Gioia Ronci e dai junior associate Federica Martone e Marco Gattagrisa.