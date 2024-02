Linklaters nel finanziamento da 1 miliardo di Euro al Ministero della Finanza dell’Arabia Saudita, assistito da garanzia SACE

Tessa Lee

Il programma strategico “Saudi Vision 2030” promosso dal regno dell’Arabia Saudita mira alla realizzazione di importanti riforme economiche ed opere pubbliche, finalizzate alla diversificazione dell’economia del paese e la riduzione della dipendenza dall’estrazione del petrolio, con possibili risvolti positivi per le esportazioni da parte di aziende italiane.

Linklaters ha assistito SACE e un pool di banche internazionali in relazione ad un finanziamento per un importo pari a 1 miliardo di Euro concesso al Ministero della Finanza dell’Arabia Saudita e assistito dalla garanzia SACE nel contesto del suo programma Push Strategy per l’esportazione Made in Italy.

Il team di Linklaters è stato guidato dalla partner Tessa Lee, coadiuvata dalla managing associate Lucia Ciocarlan, dall’associate Matteo Bencic e dalla trainee Asia Racines Carugo. Gli uffici di Linklaters di Riyadh e Dubai hanno prestato la loro assistenza per gli aspetti di diritto saudita.

Lo studio legale Gibson Dunn ha invece affiancato il Ministero della Finanza dell’Arabia Saudita.