L’Avv Vincenzo Oliverio neo Consiglio di Amministrazione dell’Americana Aiknow

L’Avvocato Vincenzo Oliverio, Head of M&A & Capital Markets dello Studio Legale Oliverio&Partners, è stato nominato nel Board Of Directors dell’Italian Branch dell’Americana AiknowLab, startup con forte focus sull’artificial intelligence.



La start up gestisce una piattaforma “intuitiva” che semplifica l’analisi dei dati, automatizzando le attività operative. La piattaforma opera indiversi settori trai quali vi sono i servizi finanziari, legali, media e intrattenimento, sanità. La startup è stata fondata negli Stati Uniti ed attualmente sta per chiudere un seed round su New York.