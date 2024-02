LS Lexjus Sinacta aderisce al Business Network di Bologna Business School

Gianluigi Serafini

LS Lexjus Sinacta, al fine di favorire la crescita del proprio capitale umano, ed in genere le attività di formazione e crescita del mondo imprenditoriale ha avviato una partnership strategica con BOLOGNA BUSINESS SCHOLL – BBS -, con lo scopo in particolare di avviare progetti comuni nel settore delle PMI e delle imprese di famiglia.

BBS è la business school dell’Università di Bologna. Una realtà internazionale la cui mission consiste nel contribuire allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e della società, ponendosi come struttura di riferimento per la realizzazione di iniziative di formazione manageriale post-laurea e post-experience. Bologna Business School ha costruito nel tempo un business network che annovera importanti realtà del tessuto imprenditoriale di riferimento, con l’obiettivo di creare un percorso virtuoso tra formazione, mondo accademico e impresa.

LS Lexjus Sinacta, ha da sempre inteso focalizzare la propria attenzione e le proprie risorse sullo sviluppo delle competenze del tessuto imprenditoriale delle PMI, con particolare attenzione per quelle a conduzione familiare e conseguentemente si propone come partner naturale per lo sviluppo delle attività connesse al cd “family Business”:

In particolare Gianluigi Serafini, partner di LS Lexjus e da due anni Program Director dell’Open Program organizzato da BBS su Sistemi e pratiche di Governance delle Imprese di Famiglia, sottolinea che “questa partnership potrà favorire lo studio di una delle tematiche più importanti per il tessuto imprenditoriale del paese basato principalmente su imprese di famiglia, a volte anche di grandissime dimensioni, anche favorendo la creazione di politiche di Good Governance e Sostenibilità che potranno favorirne la crescita in un mercato, anche internazionale, sempre più competitivo”