Luca Pescatore nuovo partner di De Berti Jacchia

Luca Pescatore









Luca Pescatore fa il suo ingresso in De Berti Jacchia in qualità di partner nella sede di Roma.



Pescatore, già responsabile del dipartimento contenzioso e arbitrati della sede romana di Baker McKenzie, ha avviato la propria esperienza professionale come socio di uno studio boutique specializzato nel diritto commerciale e delle telecomunicazioni.



Si occupa di diritto commerciale, di diritto fallimentare, di appalti pubblici e privati e del relativo contenzioso, con particolare focus su clienti attivi nei settori construction, tecnologico, farmaceutico ed automotive.



Vanta una consolidata esperienza di diritto immobiliare.



Assiste gruppi nazionali ed internazionali in giudizi arbitrali in materia di appalti, telecomunicazioni, diritto aeronautico e delle energie rinnovabili, sia come arbitro che come difensore. È stato membro del consiglio di amministrazione di una primaria compagnia assicurativa.



È tra i soci fondatori dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato (I.S.S.A.).

“De Berti Jacchia è uno studio che si distingue sul mercato per la qualità tecnica ed il tratto umano” commenta Pescatore, “ed è per me motivo di orgoglio fare parte di questa squadra”.



“Con l’ingresso di Luca presso la sede romana arricchiamo lo studio con un professionista poliedrico e preparato che condivide i nostri stessi valori, in una quantità di settori destinati ad assumere crescente peso strategico nell’arena competitiva della professione legale di domani”, dichiara Roberto Jacchia, senior partner dello Studio.



“Ci aspettiamo molto dalle sinergie con Luca nella realtà della nostra sede. È davvero la persona giusta nel momento giusto” commenta Antonella Terranova, partner responsabile dell’ufficio di Roma.