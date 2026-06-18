Si è perfezionata con successo l’acquisizione del 60% del capitale di Collectives, società con sede ad Atene e leader nello sviluppo di soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione, da parte del Gruppo Maggioli.

L’operazione consolida il percorso di crescita internazionale del Gruppo Maggioli, player di riferimento nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia e all’estero, rafforzandone la penetrazione nel mercato strategico ellenico.

Il Gruppo Maggioli è stato assistito in tutti gli aspetti legali dell’operazione da GA-Alliance | Global legal&tax Advisor. La strutturazione e la complessa gestione di questo deal cross-border sono state rese possibili grazie alla combinazione unica tra le avanzate competenze di prodotto dello Studio e una copertura geografica unica, con oltre 2.600 professionisti in 12 sedi sul territorio italiano e a una presenza globale consolidata in 80 Paesi nel mondo.

GA-Alliance ha guidato l’operazione con un team multidisciplinare coordinato dal Partner Marco Bertini e dalla Counsel Filomena Zonno. Per i profili di diritto greco, lo studio ha operato in stretta sinergia con GA-Alliance Greece (Studio Drakopoulos), il cui team è stato coordinato dalla Partner Mika Lalaouni e composto da Ioannis Anagnostopoulos, Ioannis Tsiadis e Isidoros Skavdis.

Sul fronte aziendale, l’operazione ha visto il coinvolgimento del Chief Corporate Officer Gianluca Brasini e del Direttore dello Sviluppo Internazionale Donato Todisco, coadiuvati dal CFO William Garattoni e dai legali interni Raffaella Sarti e Nicola Sintini.

La parte venditrice è stata assistita, per gli aspetti legali, dall’avvocato Diamantis Bilianis.