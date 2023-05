Mae, la consegna che metta a rischio la salute va sospesa in attesa di informazioni dall'autorità emittente di Paola Rossi

In caso in tempi ragionevoli non siano fornite garanzie contro trattamenti degradanti il mandato può non essere eseguito

In caso di mandato d'arresto europeo che comporti il rischio che la salute della persona ricercata venga messa manifestamente in pericolo in caso di consegna immediata ne giustifica la sospensione temporanea. E contemporaneeamente sorge l'obbligo dell'autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione al Mae di domandare informazioni all'autorità emittente sulle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona.

Con la sentenza sulla causa C-699/21 la Cgue afferma che se la consegna è idonea a creare, per la persona gravemente malata, un rischio di trattamenti inumani o degradanti l'autorità dell'esecuzione non può eseguire il mandato d'arresto.

Il caso a quo

Alla base del caso interpretato vi era un mandato di arresto spiccato dal tribunale croato con la richiesta di consegna al giudice italiano di una persona residente in Italia e affetta da malattia psichiatrica. A seguito di una perizia psichiatrica, la Corte d'appello di Milano, competente ad eseguire tale mandato d'arresto, ha constatato l'esistenza di un disturbo psicotico che richiedeva la prosecuzione di una terapia farmacologica e psicoterapica, nonché l'esistenza di un rischio elevato di suicidio in caso di incarcerazione.

Il giudice italiano ha constatato che le disposizioni nazionali hanno trasposto la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo senza prevedere che ragioni di salute di questo tipo possano costituire un motivo di rifiuto della consegna. Da cui la richiesta di interpretazione alla Corte costituzionale che ha rinviato la questione pregiudiziale alla Corte Ue. La Consulta ha in sintesi domandato come si debba procedere nei confronti della persona a rischio di ingravescenza della malattia non essendo prevista l'ipotesi del rifiuto della consegna. E, in particolare, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che permettano di escludere tale rischio e se essa debba rifiutare la consegna qualora non ottenga, entro un termine ragionevole, le assicurazioni necessarie.

L'interpretazione

La Cgue afferma in primis che i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento sono il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Da ciò consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro e, dall'altro lato, che il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, quando vi siano valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna. In tal caso, al fine di assicurare un'efficace cooperazione in materia penale, l'autorità giudiziaria emittente deve trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall'autorità giudiziaria emittente, allora il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito. È tuttavia possibile che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione arrivi alla conclusione che, da un lato, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante e che, dall'altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole.

In questo caso, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Invece, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.