IL DECRETO PNRR - Il commento/2 - Maggiore partecipazione del terzo nel procedimento di espropriazione

Innovando la materia, la riforma ha inserito una serie di previsioni destinate, da un lato, ad agevolare il terzo nell’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione, nonché, dall’altro lato, a tutelare il terzo.



Come sottolineato a più riprese dalla Relazione e come confermato da tutte le disposizioni del Dl 19/2024, il terzo non è – per definizione – parte del procedimento.

Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi: le finalità della riforma (Dl 19/2024, articolo 25)

Immediato corollario di ciò è che, nonostante il terzo sia direttamente coinvolto nello svolgimento del procedimento di espropriazione presso terzi e sia tenuto a collaborare con i creditori concorrenti per far attuare la responsabilità patrimoniale del debitore, non è né destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni, né ha le...