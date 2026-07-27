Maurizio Bortolotto

Maurizio Bortolotto, Founding Partner di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stato nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Betty Blue S.p.A., società proprietaria del marchio Elisabetta Franchi, fondata dall’omonima stilista che ricopre la carica di Presidente.

«Assumere la presidenza dell’Organismo di Vigilanza di una realtà iconica del Made in Italy come Betty Blue è per me motivo di grande orgoglio» - ha dichiarato Bortolotto. «È il riconoscimento di un percorso che vede il nostro Studio sempre più impegnato nell’accompagnare le eccellenze del fashion e del luxury verso modelli di governance solidi, trasparenti e capaci di tutelare il valore del marchio nel tempo.»