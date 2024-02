L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo “MEDIAZIONE E ARBITRATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA”.

Durante il webinar si affronterà il tema del ruolo e delle potenzialità della mediazione familiare, considerando la recente Riforma Cartabia, opportunità per il professionista ma anche importante strumento di coesione sociale. Relativamente alla mediazione civile si discuterà del nuovo regolamento attuativo. Si passerà quindi alla mediazione telematica e alle tecniche di mediazione alla luce delle prospettive europee. Il webinar chiuderà sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale post-Riforma Cartabia con focus sull’arbitrato.

Di questo e di molto altro si parlerà il prossimo 25 marzo dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA