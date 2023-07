Messa alla prova: no alla richiesta per la prima volta in Cassazione di Giovanbattista Tona

Non basta l’estensione dal 30 dicembre 2022 al reato contestato. Il beneficio presuppone lo svolgimento di un iter alternativo al giudizio









Se il processo è approdato in Cassazione l’imputato non può chiedere la messa alla prova nemmeno quando, per il reato di cui deve rispondere, l’entrata in vigore della riforma Cartabia della giustizia penale rende ammissibile il beneficio che fino al 30 dicembre 2022 era precluso. Con la sentenza 23954 del 5 giugno scorso la Terza sezione della Cassazione chiude le porte a ogni ipotesi di retroattività delle modifiche della disciplina della messa alla prova introdotte con il decreto legislativo 150...