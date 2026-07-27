Piergiorgio Mancone

Il Fondo Metrika II, gestito da Metrika SGR S.p.A. e guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Proteg S.p.A., eccellenza italiana dell’economia circolare attiva nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e di oli e grassi in materie prime rinnovabili ad alto valore aggiunto.

Con sede in Campania e oggi guidata dalla terza generazione della stessa famiglia fondatrice, Proteg opera da decenni nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.), prodotti alimentari non più destinabili al consumo umano ed oli esausti vegetali. oli e grassi di origine vegetale e animale. La raccolta è svolta nel Centro e nel Sud Italia, mentre la lavorazione avviene presso il sito industriale del Gruppo in Campania.

Attraverso processi tecnologicamente avanzati, Proteg trasforma questi materiali in materie prime nobili come proteine animali trasformate (P.A.T.) e grassi fusi, rifornendo mercati finali ad alto valore aggiunto tra cui il pet food, i fertilizzanti organici e gli ammendanti per l’agricoltura, l’oleochimica (saponi e lubrificanti industriali) e il settore energetico (biocarburanti e bioliquidi). L’azienda si colloca pienamente all’interno dell’economia circolare, recuperando flussi di scarto e restituendoli all’industria come materie prime di valore e combustibili rinnovabili.

Le attività di Proteg sono condotte nel rispetto dei più elevati standard normativi italiani ed europei in materia ambientale e di salute dei lavoratori. L’azienda dispone di un laboratorio analitico interno per il monitoraggio della qualità dei prodotti e delle performance di impianto e ha installato un impianto di produzione di energia da biomassa alimentato da bioliquido sostenibile prodotto internamente. Proteg è certificata ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (gestione ambientale) e ha registrato un volume di fatturato di circa 30 milioni di euro negli ultimi anni.

Le proteine animali trasformate: un anello essenziale e di qualità nella filiera alimentare e del pet food

Una parte centrale della produzione di Proteg è costituita dalle proteine animali trasformate (P.A.T.): un materiale ad alto contenuto proteico e pienamente tracciabile, recuperato da sottoprodotti di origine animale di Categoria 3 e trasformato nel rispetto di rigorosi controlli sanitari europei e nazionali. Queste proteine rappresentano un ingrediente apprezzato nell’industria del pet food, in forte crescita, dove la domanda di proteine di qualità, sostenibili e di provenienza locale continua a crescere. Recuperando un valore nutrizionale che altrimenti andrebbe perso, Proteg trasforma i residui di lavorazione delle carni in una materia prima sicura e certificata, riducendo la dipendenza da fonti proteiche importate e ad alto consumo di suolo, rafforzando la resilienza della filiera agroalimentare nazionale.

Una concreta storia di economia circolare e decarbonizzazione

Per Proteg la sostenibilità è il modello di business, non un’etichetta. Ogni tonnellata di sottoprodotto raccolta dal Gruppo viene sottratta allo smaltimento e restituita all’economia – come proteina, grasso, fertilizzante, materia prima oleochimica o combustibile rinnovabile. Ciò genera benefici ambientali concreti: mantiene la materia organica in uso produttivo, sostituisce input di origine fossile nella chimica e nell’energia e sostiene l’agenda europea per l’economia circolare e la decarbonizzazione. L’impianto a biomassa del Gruppo, alimentato da un bioliquido prodotto in loco, riduce ulteriormente l’impronta energetica e l’intensità emissiva. Con il supporto di Metrika II, l’azienda intende formalizzare questo profilo attraverso un monitoraggio strutturato di KPI ESG, una roadmap di decarbonizzazione e investimenti continui nell’efficienza delle risorse, consolidando il ruolo di Proteg nella transizione dell’Europa verso una base industriale circolare e a minori emissioni. In qualità di fondo Articolo 8 ai sensi della SFDR, Metrika II è impegnato a promuovere una trasformazione industriale verde e pratiche più sostenibili nella manifattura italiana — e Proteg ne è una chiara espressione.

Il Mezzogiorno come motore di crescita industriale

Proteg è anche un esempio di eccellenza industriale nel Mezzogiorno. Operando dalla Campania, il Gruppo dimostra che il Sud può ospitare una manifattura tecnologicamente avanzata e rilevante sul mercato, creando al contempo occupazione qualificata e di qualità sul territorio. L’investimento di Metrika II è un voto di fiducia in questo potenziale: il piano prevede di rafforzare e professionalizzare il team di management, attrarre e sviluppare nuove competenze tecniche e manageriali ed espandere la capacità produttiva, radicando crescita, know-how e opportunità in un territorio sempre più motore del rinnovamento industriale italiano. Costruire campioni nazionali e internazionali a partire da una base meridionale è esattamente il tipo di creazione di valore che Metrika persegue.

La prossima fase di crescita

Proteg è ora pronta ad avviare un’ulteriore fase di crescita supportata da Metrika II, i cui principali obiettivi sono:

- rafforzare e professionalizzare la struttura manageriale;

- investire in capacità produttiva, automazione ed efficienza degli impianti per aumentare le rese e la qualità dei prodotti;

- perseguire un’ulteriore crescita, anche attraverso una mirata strategia di M&A buy-and-build in segmenti adiacenti della valorizzazione degli scarti e dei combustibili rinnovabili;

- consolidare il posizionamento di Proteg nei mercati finali a maggior valore aggiunto (pet food, combustibili rinnovabili, oleochimica) e ampliarne la presenza geografica;

- rafforzare il profilo ESG e di decarbonizzazione del Gruppo in linea con gli obiettivi europei di economia circolare.

La famiglia fondatrice e l’attuale team di management, guidato dall’Amministratore Delegato Salvatore Papa, garantiranno la continuità operativa supportando Metrika II nel raggiungimento di questi obiettivi.

Commentando l’operazione, Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, Managing Partner e Gabriele Giustino, Director di Metrika SGR, hanno dichiarato: «L’acquisizione di Proteg si inserisce perfettamente nella strategia di Metrika II di creare valore in aziende industriali italiane resilienti e leader di mercato. Proteg è esattamente il tipo di azienda che cerchiamo: un servizio essenziale, decenni di riconosciuto know-how tecnico e un chiaro e strutturale profilo di sostenibilità. Unisce un modello di economia circolare che trasforma sottoprodotti in proteine, grassi e combustibili rinnovabili ad alto valore con solidi venti di coda di settore e un ampio spazio di crescita, sia organica sia attraverso una mirata strategia di buy-and-build. Il nostro ruolo sarà sostenere la famiglia e il management in questa nuova fase, investendo in capacità, qualità e persone e aprendo al contempo nuovi segmenti e mercati a maggior valore aggiunto».

Salvatore Papa, in rappresentanza della famiglia fondatrice, ha aggiunto: «Proteg è il risultato di decenni di lavoro e dell’impegno di tre generazioni della nostra famiglia nel trasformare ciò che altri scartano in valore. In Metrika abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione e i nostri standard, e che ci darà le risorse per investire nei nostri impianti, nelle nostre persone e in nuovi mercati, preservando al contempo l’identità e la cultura che da sempre ci contraddistinguono. È il partner giusto per scrivere il prossimo capitolo della nostra crescita».

Nell’operazione Metrika II è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo studio Giliberti Triscornia e Associati (Matteo Acerbi, Chiara Gaudio, Giorgia De Pin e Luca Maugeri); per gli aspetti fiscali e contabili da EY (fiscale: Roberto De Bernardinis, Gianmarco Metrangolo, Vincenzo Savinelli e Vincenzo Casillo; contabile: Andrea Di Bella, Enrico Silva, Daniele Chiara e Clara Bellio); per gli aspetti di business da OC&C Strategy Consultants (Riccardo Cremona, Alberto Regazzo, Luca Bettale, Andrea Montanaro, Federico Buzzi e Edoardo Jenna); per gli aspetti ambientali ed ESG da ERM (Andrea Perna, Simona Azzini, Luca Ferioli e Andrea Ucar); e per gli aspetti assicurativi da Aon (Francesco de Siena, Marcello Mura e Ludovica Belluz).

La famiglia Papa è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo studio LAWAL (con un team coordinato da Piergiorgio Mancone (Managing Partner) e composto da Luca Gobbi (Partner) e dagli Associates Emanuele Francesco Rizzuti e Marco Baio) e per gli aspetti finanziari da Sergio Lucci e Studio Lucci- LucciDea S.r.l..