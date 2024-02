Monticelli-La Scala Consulting insieme a Oniverse nello sviluppo del nuovo Digital Hub di Napoli

Monticelli-La Scala Consulting, joint venture tra La Scala Società Tra Avvocati e lo Studio Monticelli Portaro che offre consulenza legale e strategica alle imprese del territorio, annuncia di aver assistito Oniverse, nuovo naming del Gruppo Calzedonia, in tutti gli aspetti strettamente connessi alla creazione di un nuovo Digital Hub IT del Gruppo, situato presso la Stazione Marittima di Napoli.

L’ambizioso progetto nasce dall’esigenza del dipartimento IT di Oniverse di poter rispondere sempre più velocemente alle esigenze di mercati dinamici e in continuo cambiamento, garantendo scalabilità e affidabilità delle sue piattaforme.

A partire dal mese di marzo, il nuovo Hub sarà dedicato allo sviluppo e alla gestione delle principali tecnologie relative al mondo Salesforce e non solo. All’interno del Digital Hub opererà un team di risorse selezionate che contribuiranno allo sviluppo in chiave innovativa della roadmap omnicanale di Oniverse.

Tali risorse saranno inserite in seguito a un percorso di formazione supportato anche da esperti docenti dell’Università Federico II di Napoli e di K2 Partnering Solutions, multinazionale specializzata nell’offerta di soluzioni tecnologiche, che permetterà di conseguire le principali certificazioni Salesforce, oltre ad acquisire competenze funzionali e di sviluppo del mondo IT necessarie per supportare una realtà retail tra le più importanti sul panorama mondiale.