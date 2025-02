Morri Rossetti & Franzosi con Agatos nel percorso di composizione negoziata

Massimiliano Poppi

Morri Rossetti & Franzosi assiste il Gruppo Agatos, società quotata sul mercato Euronext Growth (attualmente con quotazione sospesa) e holding dell’omonimo gruppo attivo nelle energie rinnovabili, nel percorso di composizione negoziata di gruppo.

Il Dott. Massimiliano Poppi, in qualità di advisor finanziario e responsabile del Dipartimento di Restructuring e Crisi d’Impresa di Morri Rossetti & Franzosi, sta supportando il Gruppo Agatos per individuare soluzioni efficaci di ristrutturazione e rilancio del gruppo. Per gli aspetti finanziari il Dott. Massimiliano Poppi è coadiuvato dai Dott. Anna Linda Pizzamiglio, Monica Farina e Salvatore Firrito. Gli aspetti legali della composizione negoziata sono seguiti dagli Avv. Laura Uccheddu ed Edoardo Pollara Tinaglia.

Il Gruppo Agatos opera nel settore delle energie rinnovabili e si occupa dello sviluppo, dell’installazione e della messa in opera di centrali fotovoltaiche, eoliche e a biomassa presso privati e aziende, nonché della produzione di biometano avanzato.