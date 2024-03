Avvocatura Indipendente per la Giustizia e Rotaract Club Civitavecchia presentano il convegno dal titolo

“NAVIGANDO NEL DIGITALE: LEGGI E NORMATIVE ITALIANE”.

L’evento avrà luogo il prossimo 23 marzo, dalle 10,30 alle 13,00 a Civitavecchia (RM), presso Hotel San Giorgio, in Viale Giuseppe Garibaldi n. 34.

Durante il convegno si affronterà la tematica del digitale, con riferimento alle leggi e alla normativa italiane. Durante i lavori si discuterà della pericolosa relazione tra mercato unico digitale e l’industria creativa. Si analizzerà quindi il diritto, la procedura penale e il processo civile nell’epoca del digitale. In questo contesto si farà infine un focus su privacy e tutela dei dati personali.

Partecipare al convegno, libero e gratuito , è consentito previa iscrizione compilando il form di registrazione .

Il Convegno è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia per n. 3 c.f.p. Per maggiori informazioni o per inviare quesiti scrivere a: rotaract.club.civitavecchia@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA