Jobs act: sì a reintegra del lavoratore anche in presenza di licenziamenti non espressamente nulli

Massima

Lavoro e formazione - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale - Tutela reintegratoria - Ambito applicativo - Riconducibilità ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge - Denunciata delimitazione della tutela reintegratoria in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega - Eccesso di delega. (Dlgs 23/2015, articolo 2, comma 1)



È illegittimo l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente». (Nella specie, destituzione per motivi disciplinari di un lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 23 del 2015 e di dedotta nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 53 e 54 dell’Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931).