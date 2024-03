Nelle archiviazioni nessun giudizio sulla colpevolezza

Non può essere riconosciuto un diritto dell’indagato a rinunciare alla prescrizione. E tuttavia non è ammissibile una richiesta di archiviazione per avvenuta prescrizione appunto, nella quale si esprimono apprezzamenti significativi sulla colpevolezza della persona indagata. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 scritta da Francesco Viganò, depositata ieri.

La Corte...