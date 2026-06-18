Paone - Caldarulo - Orsini

Si è conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale relativa all’acquisizione da parte di Nexus, società veicolo costituita ad hoc da Cos.eco. Industrie Group, per rilevare lo stabilimento Hiab di Statte, Taranto, destinato alla chiusura definitiva e sotto la gestione del MIMIT, nell’apposito tavolo di crisi pendente innanzi al Ministero a Roma, e della Regione Puglia, con il costante presidio e supporto istituzionale garantito dall’Assessorato allo Sviluppo economico con il l’Assessore Eugenio Di Sciascio.

L’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU consentirà il trasferimento a Nexus di 45 lavoratori, garantendo la piena continuità occupazionale e la prosecuzione delle attività produttive del sito.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel più ampio percorso di rilancio industriale dell’area tarantina, confermando come la salvaguardia dell’occupazione possa accompagnarsi a progetti imprenditoriali sostenibili e orientati alla crescita.

In un contesto economico caratterizzato da profonde trasformazioni dei modelli produttivi e delle filiere industriali, il caso Statte dimostra come strumenti giuridici, relazioni industriali e visione imprenditoriale possano concorrere alla costruzione di soluzioni concrete per il territorio e per i lavoratori.

Il ruolo di NIUS Studio Legale

Nexus è stata assistita da NIUS Studio Legale con gli avvocati Alessandro Paone e Antonio Orsini che hanno seguito l’intera operazione sotto il profilo lavoristico e sindacale, curando le interlocuzioni con le rappresentanze dei lavoratori e la definizione dell’accordo conclusivo. Per la divisione NIUSLab è intervenuto il partner dott. Donato Caldaurlo che ha curato i rapporti sindacali sul territorio ed ogni aspetto afferente la richiesta e gestione degli ammortizzatori sociali innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma.

L’operazione si inserisce nell’attività che NIUS svolge a supporto di gruppi industriali, investitori e management nelle fasi più complesse della vita d’impresa, con particolare focus su riorganizzazioni, trasferimenti d’azienda, reindustrializzazioni, relazioni industriali e gestione degli impatti occupazionali. «Le operazioni di reindustrializzazione richiedono oggi un approccio integrato che sappia coniugare sostenibilità industriale, tutela del lavoro e capacità di costruire consenso tra tutti gli stakeholder coinvolti», commenta Alessandro Paone, Fondatore di NIUS Studio Legale. «L’accordo raggiunto a Statte rappresenta un esempio concreto di come il dialogo sociale possa diventare uno strumento di sviluppo e non soltanto di gestione della crisi».

L’operazione

L’acquisizione del ramo d’azienda consentirà a Nexus di consolidare la propria presenza produttiva nel Mezzogiorno, valorizzando competenze professionali già presenti sul territorio e assicurando continuità a un importante presidio industriale, nonché incrementare la propria capacità industriale. Con il trasferimento del ramo, Nexus subentrerà nella gestione dello stabilimento e nei rapporti di lavoro del personale interessato, garantendo la piena continuità dei diritti e delle tutele maturate dai lavoratori. L’accordo raggiunto costituisce un risultato di rilievo non solo sotto il profilo occupazionale, ma anche quale esempio di collaborazione tra impresa e parti sociali finalizzata alla costruzione di prospettive industriali durature in un territorio strategico per il sistema produttivo nazionale.

About NIUS Studio Legale

NIUS è lo Studio Legale specializzato in diritto del lavoro e consulenza strategica in relazioni industriali, costituto ad ottobre 2024 da Alessandro Paone e Michela Bani. È una realtà giovane e dinamica che presta assistenza giudiziale e consulenza, anche strategica, in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale in favore di imprese, italiane e straniere, nonché top managers.

Con un team che conta attualmente 15 avvocati giuslavoristi e una struttura di 20 consulenti del lavoro, NIUS è presente a Milano, Bergamo, Napoli, Bari, Palermo e Zurigo.