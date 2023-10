Non Profit e Terzo Settore, profili giuridici economici e sociali

Associazione Nazionale Forense, con il Patrocinio del Comune di Vasto, della Regione Abruzzo, della Fondazione Terzjus, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, della Fondazione Forense del Vastese, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto e del Consiglio Nazionale Forense, presenta il convegno dal titolo

“NON PROFIT E TERZO SETTORE. PROFILI GIURIDICI, ECONOMICI E SOCIALI”.



L’evento, libero e gratuito, avrà luogo il 10 e l’11 novembre a Vasto (CH), presso la Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, in Piazza Lucio Valerio Pudente n. 5.

Durante il convegno si affronterà il tema del non profit e del terzo settore, analizzandone i profili giuridici, gli aspetti economici e le ripercussioni sociali. Il convegno aprirà sull’evoluzione normativa e la riforma del terzo settore, con particolare riferimento al regime fiscale degli Enti che ne fanno parte. Si valuterà quindi la nuova disciplina dei contratti pubblici e le prospettive del Terzo Settore, con riferimenti all’amministrazione e alla rendicontazione. Si passerà quindi agli adempimenti amministrativi e ai finanziamenti, con focus sul ruolo dei notai e dei commercialisti nel Terzo Settore. Si tratterà quindi dei Piani Sociali Distrettuali, della-Programmazione 2023/2025, del RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della deontologia dell’Avvocato che opera in questo contesto. Il convegno si concluderà affrontando gli aspetti sociali e l’associazionismo, discutendo della riforma dello sport degli enti religiosi e del principio di sussidiarietà.



Due giornate di studio molto importanti per fare il punto sul Terzo Settore, la grande famiglia degli enti non profit, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e promozione sociale, società e associazioni sportive dilettantistiche.



Per maggiori informazioni info@associazionenazionaleforense.it

Media Partner Il Sole 24 ORE



