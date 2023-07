Non sono invocabili gli istituti della giustizia riparativa nei ricorsi presentati e decisi prima del 30 giugno 2023 di Paola Rossi

Il rinvio dell'entrata in vigore dei nuovi strumenti deflattivi è giustificata dalla necessità di predisporre gli strumenti concreti

Le novità procedurali, connesse all'introduzione della giustizia riparativa e recate dalla Riforma Cartabia con gli articoli 90 bis e 129 bis del Codice di procedura penale, non sono invocabili come vizi di legittimità della sentenza prima della messa a regime dell'intero sistema come voluto espressamente dal Legislatore. Le norme indicate nel ricorso come violate, infatti, sono applicabili ai processi pendenti, compresa la fase di esecuzione della pena ma solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del 30 dicembre 2022 del Dlgs 150/2022.

In base a tale regola di regime transitorio la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 31699/2023 - ha rigettato il ricorso che ne chiedeva di fatto un'applicazione anticipata.

In effetti, la decisione ora depositata era stata adottata ad aprile scorso quindi ben prima del 30 giugno 2023. Da ciò derivava il rigetto dell'impugnazione che voleva far emergere - quale causa di illegittimità della condanna inflitta - la mancata informazione della parte offesa sulla possibilità per l'imputato di accedere alla giustizia riparativa il cui buon esito avrebbe determinato l'automatica rimessione della querela.

Lo stesso vale per la lamentata non applicazione della norma del comma 4 del nuovo articolo 129 bis del Cpp, anch'esso inserito dalla riforma (sempre secondo la regola transitoria di entrata in vigore decorsi sei mesi), che prevede la possibilità per l'imputato - in caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione - di chiedere al giudice di disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. In realtà emerge dal ricorso che il ricorrente avesse "azionato" tale diritto sic et simpliciter dimostrando solo di aver cercato di attaccare la decisione di condanna affermando un illegittimo mancato funzionamento del regime cosiddetto della giustizia riparativa inapplicabile in base al tempo alla vicenda concreta.

In conclusione, va quindi rilevato che il differimeneto di un istituto di fatto "di favore" per l'imputato può essere comunque sottoposto a rinvio della sua entrata in vigore, rispetto a quella del provvedimento che l'ha previsto, per ragioni di ordine pratico quali -nel caso concreto - la creazione ex novo dei Centri di giustizia riparativa.