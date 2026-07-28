Saldo positivo per le imprese in Italia nel 2025. Nel corso del 2025, le costituzioni totali di nuove società sono state 139.700, segnando un aumento di 2.025 unità (+1,5%) rispetto alle 137.675 del 2024. Parallelamente, gli scioglimenti sono passati da 42.159 a 43.121, con un incremento di +2,2%. Nonostante la crescita delle cessazioni, il saldo resta ampiamente positivo con 96.579 nuove imprese, registrando un aumento dell’1,1% (+1.063 unità) rispetto al saldo di 95.516 dell’anno precedente. È quanto emerge dal Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) 2025, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, relativo alle imprese e società nel 2025 pubblicato sul sito https://dsn.notariato.it/dsn.

Sotto l’aspetto territoriale sebbene il Nord mantenga la leadership con circa il 45% delle costituzioni, si registra un balzo significativo nelle Isole. La loro quota sul totale nazionale è passata dal 7,9% del 2024 al 9,1% del 2025 con un incremento in termini assoluti di 1.918 unità, passando da 10.852 a 12.770 (+17,67%), segnale di una vitalità economica emergente in territori storicamente meno dinamici. Al contrario, il Nord Ovest ha visto una crescita moderata di +1,5%, passando da 37.501 a 38.079.

Per quanto riguarda le modifiche statutarie nel 2025 sono state 136.651, in diminuzione del 4% rispetto alle 142.338 del 2024. Solo il 15% di queste operazioni riguarda aumenti di capitale effettivi, non legati cioè a ripianamenti di perdite, mentre la maggioranza (67,7%) è composta da variazioni organizzative, con la Lombardia che si conferma il baricentro con oltre il 26% delle operazioni.

Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) nel 2025 hanno raggiunto 22.128 atti, con un aumento dell’1,9% rispetto ai 21.710 del 2024. Questo volume è letteralmente esploso negli ultimi anni, segnando un incremento del 25% rispetto alle 17.749 stipule del 2016. Nello specifico, le fusioni (8.335 atti) indicano un consolidamento volto a ottimizzare la competitività e rappresentano il 37,67% del totale delle operazioni, mentre le scissioni (5.920 atti) sono cresciute del 7,4% rispetto alle 5.514 del 2024 rivelando una spiccata volontà di diversificazione produttiva, rappresentando il 26,75% del totale. Il resto delle operazioni straordinarie è rappresentato dalle trasformazioni (7.873 operazioni) che riguardano per la maggior parte (5.614) il passaggio da società di persone a capitali.

Il panorama delle imprese esercitate in forma collettiva vede le società di capitali dominare la scena, 107.774 costituzioni nel 2025, pari al 77,15% del totale, con un incremento del +2,5% rispetto ai 105.142 atti del 2024. Sono seguite dalle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) (15.487 costituzioni pari all’11,1% del totale) e dalle Società di Persone (14.315 costituzioni pari al 10,25% del totale). Queste ultime sono scese a 14.315, con una contrazione del 2,9% rispetto alle 14.736 del 2024, precipitando in un decennio dal 17% del 2016 al solo 10,2% attuale. Continua a essere marginale il fenomeno della cooperazione, che non raggiunge l’1% del complesso delle costituzioni.

L’appetibilità dell’impresa familiare continua a diminuire su base annua, con 9.006 costituzioni nel 2025, segnando una perdita del 3,7% rispetto alle 9.348 del 2024 e restando molto distante dai livelli pre-pandemia del 2019, quando si toccarono le 12.161 unità. Sotto il profilo demografico, l’istituto si conferma la principale porta d’accesso generazionale al lavoro: i giovani (18-35 anni) rappresentano il 33,3% degli associati con 2.004 soggetti, pur calando lievemente rispetto ai 2.084 del 2024 (-3,8%). Va segnalata inoltre una crescita della presenza femminile, che sale al 40,1% (2.415 soggetti) con un aumento del 3,2% rispetto al 2024, a fronte di una componente maschile (59,9%) in calo del 4,8%. La Lombardia da sola rappresenta il 18,3% del totale nazionale delle imprese familiari seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.