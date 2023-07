Nuove nomine per lo studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati: Corino e Accornero negli OdV di Banco Alimentare della Lombardia, Vink Italia e WSP E&IS Italy

Valentina Corino e Elisa Accornero









Valentina Corino, Partner dello studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati è stata nominata Presidente dell'OdV di Banco Alimentare della Lombardia e Membro dell'OdV di Vink Italia mentre la Salary Partner Elisa Accornero è stata nominata Membro Unico dell'OdV di WSP E&IS Italy.



Banco Alimentare della Lombardia, con oltre 1140 strutture caritative affiliate, costituisce la più grande iniziativa sociale di ristorazione in Italia.



Vink, in passato nota per le attività di stoccaggio, di lavorazioni di taglio e distribuzione in esclusiva delle applicazioni industriali del marchio Plexiglas, dal 2007 ha ampliato la sua attività acquisendo quote nel mercato dei supporti rigidi per la stampa digitale.



WSP E&IS Italy è una società appartenente al gruppo multinazionale WSP che offre servizi di ingegneria civile anche nel campo delle infrastrutture, del territorio e dell'ambiente.



L'avv. Valentina Corino ha una consolidata esperienza nella gestione dei profili penali connessi alle tematiche del diritto penale d'impresa per reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali, contro l'incolumità pubblica, anche con riferimento alle implicazioni connesse con il sistema di responsabilità di cui al d.lgs. 231/01. Ricopre il ruolo di Presidente e Membro di diversi OdV di primarie aziende nazionali e multinazionali.



L'Avv. Elisa Accornero si occupa di aspetti applicativi del dlgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, anche con riguardo alla normativa antiriciclaggio. Inoltre, si occupa di diritto penale d'impresa con particolare riferimento ai sistemi di corporate governance e compliance aziendale e diritto penale del lavoro con specifica attenzione ai temi inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti ambientali. Ricopre il ruolo di Presidente e Membro di diversi OdV di aziende operanti nei settori sanitario, dei mercati finanziari e dell'energia, tra cui Lucania Energia, controllata del Gruppo Free.