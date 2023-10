Nuovo round da Euro 20,5 milioni di Soul-K. Tutti gli studi.

Alberto Elmi, Luca Spagna, Gianludovico Maggi









Soul-K, food tech company italiana che opera nel settore B2B, pioniera nell’innovazione dell’industria alimentare, ha chiuso un’operazione per complessivi Euro 20,5 milioni (comprensivi di equity e finanziamento bancario). Hanno sottoscritto l’aumento di capitale CDP Venture Capital SGR attraverso il Fondo Corporate Partners I - Comparto IndustryTech, LiFTT S.p.A., Azimut Libera Impresa SGR, il fondo di Venture Capital gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Al.Ma. Food. La società ha inoltre ottenuto un finanziamento bancario da BancaTer in collaborazione con il Fondo Frie.



Lo studio legale Cappelli RCCD ha assistito CDP Venture Capital SGR con il focus team CRCCD Venture, guidato dai partner Guido Masini e Nicola Caielli e composto dal senior associate Alberto Elmi (nella foto a sinistra) e dagli associate Adriano Facchini e Livia Zaccheo. Per CDP Venture Capital SGR ha agito il team legale interno guidato dal Responsabile Alessandro di Gioia e composto, inter alia, da Francesca Galetti.



EY Studio Legale Tributario ha assistito Soul-K, il founder Andrea Cova, nonché i soci ed investitori precedenti con un team composto da Renato Giallombardo, Partner Leader M&A e Private Equity, dal senior manager Luca Spagna (nella foto al centro) e dalla manager Annachiara Mastellone.



Lato co-investitori, LiFTT è stata assistita dallo studio legale Sani Zangrando con gli avvocati Stefano Zangrando, Francesco Santoro e Marianna Moscarelli.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Al.Ma Food con un team composto dall’equity partner Franco Barucci e l’associate Gianludovico Maggi (nella foto a destra).