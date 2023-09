Oliverio&Partners e e RP Avvocati nella cessione di un progetto fotovoltaico greenfield per una potenza pari a 9,1 MW in Campania

I progetti sono stati ceduti con una particolare formula, legata al raggiungimento dello status ready-to-build.









Gli studi legali Oliverio&Partners, in persona di Vincenzo Oliverio ( nella foto) , e RP Avvocati con Raffaele Puglia ( nella foto) , hanno condotto e chiuso due deal afferenti alla cessione di un progetto fotovoltaico greenfield per una potenza pari a 9,1 MW in Campania.

Oliverio&Partners ha assistito le società REDATOM S.r.l, mentre RP Avvocati ha assistito un noto investitore internazionale.

I progetti sono stati ceduti con una particolare formula, legata al raggiungimento dello status ready-to-build.